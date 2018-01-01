Wink
Незаконное вторжение
Актёры и съёмочная группа фильма «Незаконное вторжение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Незаконное вторжение»

Режиссёры

Томас Гонсалес Матос

Tomás González Matos
Режиссёр

Актёры

Франсеско Барбера

Francesco Barbera
АктёрUrrutia
Габрьель Каньяс

Gabriel Cañas
АктёрJuan
Пабло Серда

Pablo Cerda
АктёрMatos
Бланка Левин

Blanca Lewin
АктрисаNovoa
Хуан Пабло Огалде

Juan Pablo Ogalde
АктёрSalas
Лорен Прието

Lorene Prieto
АктрисаRucia
Даниэла Рамирес

Daniela Ramírez
АктрисаClaudia

Продюсеры

Камила Родо

Camila Rodó
Продюсер

Монтажёры

Валерия Эрнандес

Valeria Hernández
Монтажёр
Соледад Сальфате

Soledad Salfate
Монтажёр