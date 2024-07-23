Свирепый полицейский (фильм, 2022) смотреть онлайн

Безжалостный коп выходит на тропу войны с похитителями сына. Фильм «Свирепый полицейский» — остросюжетный китайский боевик с брутальными драками от сценариста франшизы «Ип Ман».



Офицер Чжан Ту — любимец коллег-полицейских и фаворит начальства. Однако, охотясь за преступниками, он постоянно нарушает правила, а воспитание маленького сына Сяо Цзе дается ему тяжелее, чем геройство на работе. Когда Чжан Ту арестовывает отпрыска криминального авторитета, который подозревается в торговле людьми, влиятельный преступник начинает интересоваться им и его семьей. Сяо Цзе увозят на серебряном микроавтобусе в неизвестном направлении, и Чжан Ту отправляется в погоню за похитителями.



Он не остановится ни перед чем, чтобы покарать злодеев, а наблюдать за его крестовым походом поможет «Свирепый полицейский». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

