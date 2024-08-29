Полицейские охотятся за бандой жестоких грабителей, готовых жертвовать жизнями ради наживы. Зрелищный китайский боевик «Покарать зло» — фильм об опасной операции, где на кону не только деньги.



Вооруженные преступники в масках под руководством бандита Чжуан Чжицяна врываются в банк района Биньхай. Их действия тщательно продуманы, а все ограбление занимает не больше двух минут. Злодеев не сковывают законы морали — они не жалеют простых людей, вступают в перестрелку с полицией и даже не брезгуют добивать собственных товарищей. Но полиция Биньхая не дремлет, дает злодеям отпор и начинает сбор улик, чтобы остановить их раз и навсегда.



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