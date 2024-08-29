Покарать зло
Wink
Фильмы
Покарать зло
8.22022, E dao bi chu
Боевик, Криминал81 мин18+

Покарать зло (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Полицейские охотятся за бандой жестоких грабителей, готовых жертвовать жизнями ради наживы. Зрелищный китайский боевик «Покарать зло» — фильм об опасной операции, где на кону не только деньги.

Вооруженные преступники в масках под руководством бандита Чжуан Чжицяна врываются в банк района Биньхай. Их действия тщательно продуманы, а все ограбление занимает не больше двух минут. Злодеев не сковывают законы морали — они не жалеют простых людей, вступают в перестрелку с полицией и даже не брезгуют добивать собственных товарищей. Но полиция Биньхая не дремлет, дает злодеям отпор и начинает сбор улик, чтобы остановить их раз и навсегда.

К чему приведет эта опасная игра, расскажет боевик «Покарать зло» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.3 IMDb