Дикий (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Канадский триллер о леснике, защищающем семью от банды наркоторговцев. В главной роли — Джейсон Момоа.
Лесоруб Джо Брейвен живет в небольшом горном городке с любящей женой и дочерью. Все меняется, когда его отец, страдающий деменцией, попадает в неприятную ситуацию в местн�ом баре. Чтобы обеспечить старику безопасность, заботливый сын решает перевезти его в домик в лесной чаще, где они смогут быть подальше от людей. Оказывается, что в этом уединенном месте наркоторговцы спрятали большую партию наркотиков. Когда бандиты узнают о присутствии там семьи Джо, то возвращаются за своим товаром. Они совершают нападение на Брейвенов, не подозревая, что вступают в схватку с человеком, готовым сделать все возможное, чтобы защитить своих близких.
Сюжет триллера основан на одноименном рассказе известного сценариста Майкла Найлона. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Дикий» онлайн в хорошем качестве — фильм 2017 года доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- ЛОРежиссёр
Лин
Одинг
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- ДВАктриса
Джилл
Вагнер
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- СРАктриса
Саша
Россоф
- СБАктёр
Сала
Бейкер
- ФААктёр
Фрейзер
Айтчесон
- ТГАктёр
Тич
Грант
- ГЭАктёр
Гленн
Эннис
- ТСАктёр
Тодд
Скотт
- МНСценарист
Майкл
Найлон
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЕЗАктриса дубляжа
Елизавета
Зиновенко
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ШКХудожница
Шелли
Корник
- ДЧХудожник
Дуан
Чард
- РБМонтажёр
Роб
Бонз
- БМОператор
Брайан
Мендоза
- ОБКомпозитор
Охад
Беншетри