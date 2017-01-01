Дикий
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Дикий

Дикий (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Braven
Боевики, Драмы89 мин18+

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Сюжет

Канадский триллер о леснике, защищающем семью от банды наркоторговцев. В главной роли — Джейсон Момоа.

Лесоруб Джо Брейвен живет в небольшом горном городке с любящей женой и дочерью. Все меняется, когда его отец, страдающий деменцией, попадает в неприятную ситуацию в местном баре. Чтобы обеспечить старику безопасность, заботливый сын решает перевезти его в домик в лесной чаще, где они смогут быть подальше от людей. Оказывается, что в этом уединенном месте наркоторговцы спрятали большую партию наркотиков. Когда бандиты узнают о присутствии там семьи Джо, то возвращаются за своим товаром. Они совершают нападение на Брейвенов, не подозревая, что вступают в схватку с человеком, готовым сделать все возможное, чтобы защитить своих близких.

Сюжет триллера основан на одноименном рассказе известного сценариста Майкла Найлона. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Дикий» онлайн в хорошем качестве — фильм 2017 года доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикий»

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