Дикий (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Канадский триллер о леснике, защищающем семью от банды наркоторговцев. В главной роли — Джейсон Момоа.



Лесоруб Джо Брейвен живет в небольшом горном городке с любящей женой и дочерью. Все меняется, когда его отец, страдающий деменцией, попадает в неприятную ситуацию в местн�ом баре. Чтобы обеспечить старику безопасность, заботливый сын решает перевезти его в домик в лесной чаще, где они смогут быть подальше от людей. Оказывается, что в этом уединенном месте наркоторговцы спрятали большую партию наркотиков. Когда бандиты узнают о присутствии там семьи Джо, то возвращаются за своим товаром. Они совершают нападение на Брейвенов, не подозревая, что вступают в схватку с человеком, готовым сделать все возможное, чтобы защитить своих близких.



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