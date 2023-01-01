Угроза (фильм, 2023) смотреть онлайн

Таксист становится пешкой в игре террориста и шествует по главному проспекту Мадрида, обвешанный взрывчаткой. Адреналиновый триллер с Луисом Тосаром.



Водитель такси Сантьяго Гомес Ласарти чудом остается жив после теракта в аэропорту Мадрида. Он помогает прийти в себя еще одному выжившему и становится жертвой своей доброты. Его новый знакомый оказывается одним из террористов. Преступник берет Санти в заложники и придумывает для него смертельное задание. Обвешанный с ног до головы взрывчаткой таксист должен идти по Гран-Виа без единой остановки, ведь если он остановится, то тут же подорвется. Спецслужбы и полиция объединяют усилия, чтобы спасти Санти. Ему же остается только идти и надеяться.



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