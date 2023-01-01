Угроза
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Угроза

Угроза (фильм, 2023) смотреть онлайн

8.32023, Todos los nombres de Dios
Боевик, Триллер101 мин18+
Таксист идет по главной улице Мадрида в жилете со взрывчаткой. Адреналиновый триллер в духе фильма «Скорость»

О фильме

Таксист становится пешкой в игре террориста и шествует по главному проспекту Мадрида, обвешанный взрывчаткой. Адреналиновый триллер с Луисом Тосаром.

Водитель такси Сантьяго Гомес Ласарти чудом остается жив после теракта в аэропорту Мадрида. Он помогает прийти в себя еще одному выжившему и становится жертвой своей доброты. Его новый знакомый оказывается одним из террористов. Преступник берет Санти в заложники и придумывает для него смертельное задание. Обвешанный с ног до головы взрывчаткой таксист должен идти по Гран-Виа без единой остановки, ведь если он остановится, то тут же подорвется. Спецслужбы и полиция объединяют усилия, чтобы спасти Санти. Ему же остается только идти и надеяться.

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Страна
Испания
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb