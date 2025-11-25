Серые люди (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодой полицейский втирается в доверие к участнику преступной банды, чтобы остановить ее деятельность. Боевик «Серые люди» — фильм из Гонконга о войнах триад.



Студент полицейской академии Гонконга по имени Шань получает опасное задание. Он отправляется под прикрытием в тюрьму, чтобы завоевать доверие Тяня, участника опасной криминальной организации. Это нужно для того, чтобы собрать улики против его сообщников и раз и навсегда положить конец их преступлениям. Когда оба они выходят на свободу, Шань становится для Тяня правой рукой, пока тот завоевывает уважение среди триад и свергает прежнего босса. Когда миссия Шаня почти завершена, его обман раскрывается.



Сможет ли полицейский уцелеть, став мишенью жестоких преступников, вы узнаете, когда будете смотреть «Серые люди».


