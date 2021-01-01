Жажда золота (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Минималистичная притча о старателях в пустыне с Заком Эфроном, который доказывает, что умеет быть убедительным даже в самых аскетичных условиях. Постапокалиптическая Земля, недалекое будущее. Автомобиль двух путников ломается посреди пустыни. Оказывается, это запретная зона, где расположено золотое месторождение. Один из старателей отправляется за оборудованием для золотодобычи, другой остается сторожить сокровище. В течение четырех дней ему предстоит спасаться от палящего солнца, песчаной бури, диких животных и агрессивных кочевников. Удастся ли ему выжить и куда заведет героев «Жажда золота» (2021), можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.



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