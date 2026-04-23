Мы умрем сегодня ночью (фильм, 2025) смотреть онлайн

Раненый мужчина и его спутница, которых преследуют кровожадные бандиты, находят убежище в магазине. Теперь работники встают перед непростым выбором. Напряженный триллер «Мы умрем сегодня ночью» — фильм о том, как рабочая смена превратилась в игру на выживание.



Работники строительного магазина выходят на вечернюю смену. В их рядах пополнение — неловкий Фрэнки, который устроился сюда только для того, чтобы быть ближе к девушке по имени Элли. Строгий менеджер Стюр по обыкновению забирает у сотрудников телефоны и запирает их в сейф, а сам уезжает домой, ведь клиентов почти нет. Как раз в это время внутрь забегают истекающий кровью мужчина и его перепуганная спутница, умоляющая запереть за ними двери. Их преследует банда головорезов. Бандиты намерены закончить начатое и не уйдут, пока работники не выдадут им беглецов.



Решатся ли сотрудники магазина дать отпор злодеям, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Мы умрем сегодня ночью» (2025) на Wink.

