Мы умрем сегодня ночью
Wink
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Мы умрем сегодня ночью
6.82025, Vi dör i natt
Боевик, Триллер88 мин18+

Мы умрем сегодня ночью (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Раненый мужчина и его спутница, которых преследуют кровожадные бандиты, находят убежище в магазине. Теперь работники встают перед непростым выбором. Напряженный триллер «Мы умрем сегодня ночью» — фильм о том, как рабочая смена превратилась в игру на выживание.

Работники строительного магазина выходят на вечернюю смену. В их рядах пополнение — неловкий Фрэнки, который устроился сюда только для того, чтобы быть ближе к девушке по имени Элли. Строгий менеджер Стюр по обыкновению забирает у сотрудников телефоны и запирает их в сейф, а сам уезжает домой, ведь клиентов почти нет. Как раз в это время внутрь забегают истекающий кровью мужчина и его перепуганная спутница, умоляющая запереть за ними двери. Их преследует банда головорезов. Бандиты намерены закончить начатое и не уйдут, пока работники не выдадут им беглецов.

Решатся ли сотрудники магазина дать отпор злодеям, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Мы умрем сегодня ночью» (2025) на Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb