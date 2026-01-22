Гибридный шторм (фильм, 2025) смотреть онлайн

Следователь антикоррупционного отдела сам оказывается подозреваемым в деле о взяточничестве. Фильм «Гибридный шторм» — продолжение популярной азиатской франшизы боевиков о борьбе с криминальным подпольем.



Главный следователь независимого коррупционного отдела Чин Так-Мин работает над делом о нелегальном импорте сигарет, в котором предположительно замешан глава боксерского зала. Выйдя на след бывшего чемпиона по боксу, Так-Мин оказывается в тупике, а вскоре его вызывают на допрос в полицию. Дело в том, что его отец получил крупную сумму денег, и теперь во взяточничестве подозревают самого Чина. Так-Мин понимает, что без железных доказательств ему не восстановить свое доброе имя, а счет идет на минуты.



Найдет ли следователь виновников прежде, чем сам попадет в тюрьму, расскажет боевик «Гибридный шторм». Фильм 2025 года смотреть онлайн можно на Wink.

