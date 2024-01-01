Слепой меч. Око за око (фильм, 2024) смотреть онлайн

Слепой охотник за головами тренирует девочку, жаждущую мести видному чиновнику за смерть любимого брата. Фильм «Слепой меч. Око за око» — исторический экшен из Китая, продолжающий историю мастера Чэн И.



Лишенный зрения мечник Чэн И спасает девочку по имени Чжан Сяоюй, потерявшую брата из-за коварного чиновника Ли Цзюлана. Чэн И соглашается приютить у себя сироту при условии, что она забудет о мести — слепой мастер знает, что возмездие не приносит успокоения, оставляя в душе лишь пустоту. Однако после того, как Сяоюй спасает жизнь Чэн И, бывший охотник за головами соглашается обучать ее. Он чувствует, что у него появилась семья, которую он готов защищать любой ценой.



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