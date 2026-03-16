Кали (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Бывшая агент спецназа отправляется в Бразилию, чтобы отомстить за смерть мужа, казненного прямо перед французским посольством. Остросюжетный боевик «Кали» — фильм о суровой героине, которой нечего терять.
Эрик и Лиза познакомились, когда оба работали специальными агентами: он — в таможенной службе, она — в отделе по борьбе с терроризмом. Лиза оставила должность, но вскоре ей вновь придется вспомнить боевые навыки. В Париж приходит новость о том, что Эрика жестоко расстреляли перед посольством Франции в Рио-де-Жанейро. Он поехал туда в рамках расследования нелегального сбыта поддельных лекарств и нажил себе непримиримых врагов. Теперь пресса называет Эрика преступником, и только Лиза может восстановить справедливость. Она вспоминает свой старый позывной «Кали» и едет в Бразилию на поиски убийц.
Наблюдать за ее вендеттой позволит боевик «Кали». Фильм 2024 года можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ЖСРежиссёр
Жюльен
Сери
- Актриса
Сабрина
Уазани
- Актриса
Оливия
Коте
- ФБАктёр
Филипп
Бас
- ТФАктёр
Тиагу
Фрагозу
- МЛАктёр
Матью
Ларду
- ТТАктёр
Тиагу
Томи
- ЭДАктёр
Эмилио
Де Мелу
- ЖБАктёр
Жиордано
Бешелени
- ЖДАктёр
Жосиас
Дуарте
- ТТАктёр
Тиери
Треморош
- ЧПАктёр
Чарльз
Паравенти
- УГАктёр
Уго
Гравитоль
- ПССценарист
Паскаль
Сид
- ЖССценарист
Жюльен
Сери
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ЖСПродюсер
Жюльен
Сери