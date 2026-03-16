Бывшая агент спецназа отправляется в Бразилию, чтобы отомстить за смерть мужа, казненного прямо перед французским посольством. Остросюжетный боевик «Кали» — фильм о суровой героине, которой нечего терять.



Эрик и Лиза познакомились, когда оба работали специальными агентами: он — в таможенной службе, она — в отделе по борьбе с терроризмом. Лиза оставила должность, но вскоре ей вновь придется вспомнить боевые навыки. В Париж приходит новость о том, что Эрика жестоко расстреляли перед посольством Франции в Рио-де-Жанейро. Он поехал туда в рамках расследования нелегального сбыта поддельных лекарств и нажил себе непримиримых врагов. Теперь пресса называет Эрика преступником, и только Лиза может восстановить справедливость. Она вспоминает свой старый позывной «Кали» и едет в Бразилию на поиски убийц.



Наблюдать за ее вендеттой позволит боевик «Кали». Фильм 2024 года можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

