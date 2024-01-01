Герцогиня (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка с железным характером и кулаками карабкается на вершину криминального мира, чтобы отомстить обидчикам. Криминальный боевик «Герцогиня» (2024) — фильм, снятый режиссером «Спуска» Нилом Маршаллом.



Скарлетт никогда не была девушкой робкого десятка. А Роб МакНотон, дилер краденых драгоценностей и любовь всей ее жизни, с легкостью нашел применение ее бойкому характеру. Он ввел ее в криминальный мир, где крутятся большие деньги. Там она стала во главе бизнеса контрабанды алмазов, заслужив прозвище Герцогиня. По пути амазонка, правда, обзавелась не одним десятком врагов и, в конце концов, получила удар в спину. Но Герцогиня не склонит голову. Оправившись от предательства, она снова сделает все, чтобы рассчитаться с соперниками и отвоевать свое место под солнцем.



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