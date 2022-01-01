За короля! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический эпик о судьбе Шаретта де ла Контри — видного героя Франции, возглавившего восстание крестьян против революционной армии. 1793 год. Во Франции пылает революция, а в армию мятежников принудительно набирают даже крестьян, не горящих желанием вступать в ее ряды. В особенности недовольны этим жители департамента Вандея, которые просят помощи у Шаретта де ла Контри. Три года назад он ушел на пенсию, отслужив в Королевском флоте, но именно его измученные крестьяне видят предводителем сопротивления. Откликнувшись на их просьбы, Шаретт из моряка превращается в талантливого стратега. За ним следуют простолюдины, дезертиры, женщины, старики и дети. Под руководством Шаретта они становятся самой настоящей армией. Как шла битва за свободу, узнаете из драмы «За короля!» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



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