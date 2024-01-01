Одержимый местью
Wink
Фильмы
Одержимый местью
2024, Jing tian da ying jiu
Боевик, Криминал18+

Этот фильм пока недоступен

Одержимый местью (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Бай Аньс супругой идочкой попадает вавтокатастрофу. Чудом уцелев, онивыбираются изпокорёженной машины исталкиваются снезнакомым мужчиной, который расстреливает изпистолета жену иребёнка БайАня. Узнав, чтоубить егосемью приказал богатый владелец крупной логистической компании, разъярённый отец встаёт напуть мести.

Одержимый местью смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb