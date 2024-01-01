Одержимый местью (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Бай Аньс супругой идочкой попадает вавтокатастрофу. Чудом уцелев, онивыбираются изпокорёженной машины исталкиваются снезнакомым мужчиной, который расстреливает изпистолета жену иребёнка БайАня. Узнав, чтоубить егосемью приказал богатый владелец крупной логистической компании, разъярённый отец встаёт напуть мести.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb