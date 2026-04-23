Зов героев
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Зов героев

Зов героев (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Ngai sing
Боевик, Триллер119 мин18+

О фильме

Маленькую деревню, арестовавшую военного преступника, осаждает отряд солдат, требующих его освобождения. Фильм «Зов героев» — масштабный исторический боевик Бенни Чана, режиссера «Кто я?» и «Шаолиня».

1914 год, Китай. Династия Кинь потеряла власть, а страна погрузилась в хаос. Теперь здесь повсюду идет борьба между военными группировками. Странствующий мастер боевых искусств Ма Фень приходит в деревеньку Пучэн, уже укрывшую многих беженцев из окрестных земель. Однако вскоре поселение привлекает внимание Цао, кровожадного сына одного из военных генералов, от чьей руки погибают невинные люди. Хотя Цао арестовывают и приговаривают к казни, верные солдаты его отца осаждают Пучэн, чтобы отбить преступника.

Выстоит ли деревня под натиском врага, расскажет «Зов героев» (2016), который вы найдете на Wink.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb