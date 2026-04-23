Маленькую деревню, арестовавшую военного преступника, осаждает отряд солдат, требующих его освобождения. Фильм «Зов героев» — масштабный исторический боевик Бенни Чана, режиссера «Кто я?» и «Шаолиня».



1914 год, Китай. Династия Кинь потеряла власть, а страна погрузилась в хаос. Теперь здесь повсюду идет борьба между военными группировками. Странствующий мастер боевых искусств Ма Фень приходит в деревеньку Пучэн, уже укрывшую многих беженцев из окрестных земель. Однако вскоре поселение привлекает внимание Цао, кровожадного сына одного из военных генералов, от чьей руки погибают невинные люди. Хотя Цао арестовывают и приговаривают к казни, верные солдаты его отца осаждают Пучэн, чтобы отбить преступника.



Выстоит ли деревня под натиском врага, расскажет «Зов героев» (2016), который вы найдете на Wink.

