8.12014, Lost in the Sun
Боевики, Драмы91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Опасный попутчик (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм о Джоне, он мелкий мошенник. Он встречает подростка по имени Луи и отправляется с ним в дорожное приключение, где обучает его своим темным делам.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТНРежиссёр
Трей
Нельсон
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- ДУАктёр
Джош
Уиггинс
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- ЭФАктриса
Эмма
Фурманн
- АХАктёр
Аль
Хэйтер
- ЛДАктёр
Ларри
Дотсон
- ЛОАктёр
Луис
Олмеда
- МЭАктёр
Майкл
Энтони Джексон
- ДЛАктёр
Дэвид
Ламберт
- БСАктёр
Бо
Смит
- ТНСценарист
Трей
Нельсон
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- АААктёр дубляжа
Андрей
Арчаков
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Спиридонова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СМХудожник
Стивен
М. Чудей
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт