Опасный попутчик
Wink
Фильмы
Опасный попутчик
8.12014, Lost in the Sun
Боевики, Драмы91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Опасный попутчик (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о Джоне, он мелкий мошенник. Он встречает подростка по имени Луи и отправляется с ним в дорожное приключение, где обучает его своим темным делам.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный попутчик»

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