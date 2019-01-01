Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 84
Основание: Осман
1-й сезон
84-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

О сериале

Салтык в лесу намеревается убить спящую Айгуль, но ей удается сбежать. Потерявшего сознание Османа привозят в стойбище. Софье доносят информацию о смерти Османа, и она устраивает пир, в процессе которого ее ожидает неприятный сюрприз.

Какой авантюрой прервется празднество Софьи, узнаем в 84 серии исторической драмы «Основание: Осман». На русском языке онлайн сериал доступен на Wink в высоком разрешении и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

