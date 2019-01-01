Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн

Салтык в лесу намеревается убить спящую Айгуль, но ей удается сбежать. Потерявшего сознание Османа привозят в стойбище. Софье доносят информацию о смерти Османа, и она устраивает пир, в процессе которого ее ожидает неприятный сюрприз.



Какой авантюрой прервется празднество Софьи, узнаем в 84 серии исторической драмы «Основание: Осман». На русском языке онлайн сериал доступен на Wink в высоком разрешении и без рекламы!

