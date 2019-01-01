Основание: Осман. Сезон 1. Серия 56
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Основание: Осман
1-й сезон
56-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Боевики16+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

Сюжет

Бала начинает ревновать Османа к принцессе. Гази сообщает Балгаю, что заповеди находятся у Яниса, вследствие чего монгол отдает приказ уничтожить крепость. Дюндар с женой и дочкой возвращается в племя Кайи и узнает, что Зехре его предала.

Как Дюндар отреагирует на предательство Зехре и какие обвинения выдвинет Осману Алишер, узнаем в 56 эпизоде драмы «Основание: Осман». Смотреть все серии в хорошем качестве можно на онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»