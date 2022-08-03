Основание: Осман. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
8-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

По возвращении в Кайи Осман выносит на обсуждение начало партизанской войны, однако Дюндар-бей предлагает дождаться прибытия Эртугрула. Софья и Янис планируют нападение на братство Ахи. Для этого они нанимают принца Сальвадора. Благодаря сыну Дюндара Теаклес сбегает из плена Османа.

Поддержит ли великий Эртугрул намерения амбициозного сына? Узнаете, посмотрев 8 серию проекта «Основание: Осман» онлайн. Турецкий драматический сериал доступен на Wink по подписке в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»