Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

По возвращении в Кайи Осман выносит на обсуждение начало партизанской войны, однако Дюндар-бей предлагает дождаться прибытия Эртугрула. Софья и Янис планируют нападение на братство Ахи. Для этого они нанимают принца Сальвадора. Благодаря сыну Дюндара Теаклес сбегает из плена Османа.



Поддержит ли великий Эртугрул намерения амбициозного сына? Узнаете, посмотрев 8 серию проекта «Основание: Осман» онлайн. Турецкий драматический сериал доступен на Wink по подписке в HD-качестве!

