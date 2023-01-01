Биография

Атилла Энгин — турецкий сценарист и актер. Родился в Измире 25 мая 1968 года. Атилла окончил Измирский Университет Девятого сентября. Кинодеятель начинал свой путь как актер, снявшись в 1960 году в драме Atesten damla. Также он отметился ролью кардинала в турецком хите «Воскресший Эртугрул». Атилла Энгин сдал первый сценарий в 2000 году — это была драма под названием «Деревья умирают стоя». В дальнейшем он приложил руку к проектам «Ветка маслин», «1453 Завоевание», «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман».