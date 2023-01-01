Биография

Седа Йылдыз — турецкий актер. Родился в городе Зонгулдак 20 мая 1962 года. Седа обучался на драматургическом факультете Университета имени Мимара Синана. Помимо участия в кино он также работает помощником режиссера и участвует в озвучке проектов. Кинокарьера Седы Йылдыза стартовала с криминальной драмы 1985 года «Раб денег». После роли в боевике «Молодые преступники» в 1986 году актер сделал перерыв и вернулся лишь в 2002 году, чтобы сняться в сериале «Мир тайн». С 2005 года Йылдыза можно увидеть в таких проектах, как «Пятое измерение», «Убийства в Стамбуле», «Распутье», «Черная кошка» и «Основание: Осман».