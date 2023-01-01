Биография

Бусе Арслан — турецкая актриса. Родилась в Стамбуле 29 декабря 1992 года. Арслан обучалась актерскому ремеслу в престижном стамбульском Университете Бейкент. Позднее она получила магистра на факультете кино и драматургии в Институте имени Кадыра Хаса. Бусе Арслан начала сниматься на телевидении в 2011 году, но первая крупная роль ее настигла в 2013-м, когда девушка снялась в комедийном сериале «Ложный мир». С 2014 года Бусе появлялась в сериалах «Семья моего мужа», «Светлячок», «Любовь любит ложь», «Моя большая семья» и «Основание: Осман».