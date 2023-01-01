Биография

Рагып Саваш — турецкий актер. Родился в городе Измит 24 октября 1966 года. Во время обучения в Изимтской школе Рагып профессионально играл в волейбол. В 1990 году он окончил театральный факультет Университета имени Мимара Синана. В последующие 15 лет Саваш прочно связал свою профессиональную жизнь с театром. В 2004 году ему посчастливилось стать художественным руководителем театра Коджаэли. После успехов на театральном поприще Рагып Саваш стал осваивать кинематограф. В 2004 году он дебютировал в фильме «Где ты, Фируза?». Далее последовали роли в проектах «Кто убил тень?», «Полицейский», «Долина волков: Западня», «До самой смерти», «Основание: Осман» и других.