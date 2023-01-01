Биография

Метин Гюнай — турецкий режиссер и актер. Родился в городе Испарта 26 января 1963 года. Метин окончил технический университет Йилдыз в Стамбуле. Помимо работы в кино, он также занимается фотографией и дизайном. В 2001 году он снялся в фильме «Дикое сердце: Ад бумеранга», а в 2017 году получил награду за режиссуру телесериала на 4-й церемонии вручения премии Golden Palm Awards. В 2002 году Метин Гюнай снял несколько эпизодов турецкой криминальной драмы «Сумасшедшее сердце». Начиная с 2006 года он участвовал в постановке таких сериалов, как «Две семьи», «Я и есть Джелаладдин», «Легенда», «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман».