Биография

Ачелья Озджан — турецкая актриса. Родилась в Стамбуле 28 июня 1986 года. Ачелья окончила факультет административного дела в университете Стамбула. Во время обучения девушка играла в любительских театральных постановках, а также пела в рок-коллективе. После окончания университета Озджан записалась на курсы актерского мастерства в театральную студию. Кинодебют Ачельи Озджан состоялся в 2011 году в комедийной мелодраме «Клуб неудачников». С 2014 года проектов становилось все больше. Среди них фильмы «Госпожа Айхан» и «Цицерон», а также сериалы «Дворик», «Возвращение домой» и «Основание: Осман».