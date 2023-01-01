Биография

Йийит Учан — турецкий актер. Родился в Стамбуле 11 декабря 1987 года. Йийит окончил Авджыларскую среднюю школу, после чего поступил в Анатолийский университет. Помимо игры в кино, актер работал на сцене театра. В 2012 году Учан сыграл роль Родиона Раскольникова в постановке по «Преступлению и наказанию». Дебют Йийита Учана на телевидении случился в 2016 году, когда он сыграл заметную роль в сериале «Великий сыщик Филинта». Успех настиг актера стремительно, и в 2017 году ему предложили роль в турецком хите «Великолепный век. Империя Кесем». Далее последовали работы в проектах «Мафия не может править миром», «Обещание» и «Основание: Осман».