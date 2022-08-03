Основание: Осман 1 Сезон смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
От главы племени до первого императора. Первый сезон сериала об основателе Османской империи — оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Основание: Осман» на русском языке в хорошем качестве.
В первом сезоне великий военачальник Эртугрул уступает бразды правления племенем Кайи своему юному сыну. Осман неопытен, а кроме того, должен всегда оставаться начеку, так как правители соседних племен проявляют враждебность. Однако Осман настроен решительно: начав с распространения мусульманской религии среди своих подданных, он начинает большую «священную войну». Первым удачным походом становится захват Византии, но цель Османа — превратить свои владения в настоящую империю. Несмотря на многочисленные покушения на самого правителя и его возлюбленную Балу Хатун, он, как истинный воин, идет до конца.
Что ждет родоначальника династии на пути к императорскому трону? Бурак Озчивит в сериале-реконструкции «Основание: Осман» — 1 сезон уже доступен онлайн на Wink!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай