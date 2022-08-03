От главы племени до первого императора. Первый сезон сериала об основателе Османской империи — оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Основание: Осман» на русском языке в хорошем качестве.



В первом сезоне великий военачальник Эртугрул уступает бразды правления племенем Кайи своему юному сыну. Осман неопытен, а кроме того, должен всегда оставаться начеку, так как правители соседних племен проявляют враждебность. Однако Осман настроен решительно: начав с распространения мусульманской религии среди своих подданных, он начинает большую «священную войну». Первым удачным походом становится захват Византии, но цель Османа — превратить свои владения в настоящую империю. Несмотря на многочисленные покушения на самого правителя и его возлюбленную Балу Хатун, он, как истинный воин, идет до конца.



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