Биография

Абидин Еребакан — турецкий актер. Родился в городе Ризе 1 сентября 1966 года. Абидин отучился в Ризенской средней школе, после чего уехал в Ардешен, где некоторое время работал в больнице. Переехав в Стамбул, будущий актер получил диплом в Ататюркском университете. В начале своей актерской карьеры Абидин Еребакан снимался в сериалах «Мир тайн» и «Он был звездой». Далее последовали роли в проектах «Пятое измерение», «Тарык и другие» и «Американцы на Черном море 2». С 2016 года Абидин принимал участие в сериалах «Любовь любит ложь», и «Основание: Осман», а также в фильмах «Правитель» и «Отец отцов».