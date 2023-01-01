Биография

Ахмет Йильмаз — турецкий режиссер, сценарист, актер и художник. Родился в Стамбуле 16 августа 1985 года. Ахмет окончил Высшую школу изящных искусств имени Синана Анадолу, а затем в 2006 году — факультет кино и телевидения в Университете Мармара. В 2020 году он выиграл национальный конкурс короткометражных фильмов. Ахмет Йильмаз дебютировал в качестве режиссера в 2007 году, сняв фэнтезийный хоррор «Священная бутыль». В 2011 году он сыграл небольшую роль в венгерской драме «Стамбул», а в 2017 году поработал художником на съемочной площадке фантастической драмы «Зерно». В 2019 году Йильмаз стал основным режиссером турецкого приключенческого сериала «Основание: Осман».