Сериал Основание: Осман смотреть онлайн
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Основание: Осман
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Сюжет
Историческая приключенческая драма о становлении Османской империи. Продолжение турецкого хита «Во�скресший Эртугрул».
Осман Гази — наследник великого Эртугрула, которому перешли турецкие земли. Амбициозный и целеустремленный юноша не желает останавливаться на достигнутом и решает расширить территорию. Достижения Османа не заставили себя долго ждать: он присоединил к своей стране значительную часть Византии и объединился с мусульманами. Лично участвуя в каждом сражении, полководец производил неизгладимое впечатление на соплеменников, однако это не помешало им строить вокруг него козни. Через тернии предательства, потерь и любовной драмы Осман идет к своей цели сделать из Турции великую империю.
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Информация
СтранаТурция
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай