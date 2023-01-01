Сериал Основание: Осман смотреть онлайн

Сюжет

Историческая приключенческая драма о становлении Османской империи. Продолжение турецкого хита «Во�скресший Эртугрул».



Осман Гази — наследник великого Эртугрула, которому перешли турецкие земли. Амбициозный и целеустремленный юноша не желает останавливаться на достигнутом и решает расширить территорию. Достижения Османа не заставили себя долго ждать: он присоединил к своей стране значительную часть Византии и объединился с мусульманами. Лично участвуя в каждом сражении, полководец производил неизгладимое впечатление на соплеменников, однако это не помешало им строить вокруг него козни. Через тернии предательства, потерь и любовной драмы Осман идет к своей цели сделать из Турции великую империю.



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