Основание: Осман
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Основание: Осман
9.22019, Kurulus: Osman 2 сезона
Драмы, Исторические16+

Сериал Основание: Осман смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Историческая приключенческая драма о становлении Османской империи. Продолжение турецкого хита «Воскресший Эртугрул».

Осман Гази — наследник великого Эртугрула, которому перешли турецкие земли. Амбициозный и целеустремленный юноша не желает останавливаться на достигнутом и решает расширить территорию. Достижения Османа не заставили себя долго ждать: он присоединил к своей стране значительную часть Византии и объединился с мусульманами. Лично участвуя в каждом сражении, полководец производил неизгладимое впечатление на соплеменников, однако это не помешало им строить вокруг него козни. Через тернии предательства, потерь и любовной драмы Осман идет к своей цели сделать из Турции великую империю.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»

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