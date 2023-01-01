Нуреттин Сёнмез

Биография

Нуреттин Сенмез — турецкий актер. Родился в Стамбуле 24 июля 1978 года. После окончания средней школы Нуреттин поступил в Стамбульский университет на факультет инженерии. После того, как мужчина начал посещать курсы ораторского мастерства, он решил стать актером. Недолгое время спустя Сенмез поступил в консерваторию имени Едитепа, где и проучился на театральном отделении три года. Первая роль Нуреттину Сенмезу досталась в 2011 году, когда он снялся в драматическом сериале «Голубые бабочки». Настоящий успех пришел к нему после съемок в историческом сериале «Воскресший Эртугрул», где он сыграл роль Бамсы Бейрека. Следующим проектом актера стала приключенческая драма «Основание: Осман» 2019 года.