Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн

Бамсы-бею передают информацию о ранении Абдурахмана. Осман выслеживает византийскую принцессу и пытается ее похитить, однако все идет не по плану. Айгуль соглашается выйти замуж за Алишера. Софья поручает Сальвадору привести к ней Османа.



Сможет ли Осман-бей справится с похищением принцессы и чем в итоге обернется эта авантюра, выясним в 53 эпизоде турецкой драмы «Основание: Осман». Все серии приключенческого боевика доступны на Wink в HD-качестве и без рекламы!

