Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн

9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Бамсы-бею передают информацию о ранении Абдурахмана. Осман выслеживает византийскую принцессу и пытается ее похитить, однако все идет не по плану. Айгуль соглашается выйти замуж за Алишера. Софья поручает Сальвадору привести к ней Османа.

Сможет ли Осман-бей справится с похищением принцессы и чем в итоге обернется эта авантюра, выясним в 53 эпизоде турецкой драмы «Основание: Осман». Все серии приключенческого боевика доступны на Wink в HD-качестве и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

