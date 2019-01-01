Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 58
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Осман отправляет Турана и Балу-хатун в Кайи, чтобы помешать Зехре выкрасть принцессу Адельфу. Дюндар пытается втереться в доверие к Гюндюзу и Бамсы-бею. Конур по заданию Османа приносит ему договор, доказывающий, что Балгай купил Конгара на невольничьем рынке.

Так ли крепок союз Балгая и Гази, как кажется на первый взгляд? Узнаем это в 58 серии турецкой драмы «Основание: Осман». Сериал доступен на онлайн-сервисе Wink в любое время и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

