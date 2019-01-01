Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

Осман отправляет Турана и Балу-хатун в Кайи, чтобы помешать Зехре выкрасть принцессу Адельфу. Дюндар пытается втереться в доверие к Гюндюзу и Бамсы-бею. Конур по заданию Османа приносит ему договор, доказывающий, что Балгай купил Конгара на невольничьем рынке.



Так ли крепок союз Балгая и Гази, как кажется на первый взгляд? Узнаем это в 58 серии турецкой драмы «Основание: Осман». Сериал доступен на онлайн-сервисе Wink в любое время и в HD-качестве!



Сериал Основание: Осман 1 сезон 58 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.