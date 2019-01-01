Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 19
Основание: Осман
1-й сезон
19-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

Один из пленников проговаривается воинам Османа о местоположении и планах Сальвадора. Гази отправляет Сельджан к шейху Эдебали просить руки Балы-хатун. По дороге к Самсе между Османом и Сальвадором зачинается сражение, а Софья тем временем прибывает в племя Кайи.

Каким будет исход ожесточенного побоища между Османом и Сальвадором, узнаем в 19 серии проекта «Основание: Осман». Сериал на русском языке онлайн уже доступен для просмотра только на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

