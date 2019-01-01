Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Один из пленников проговаривается воинам Османа о местоположении и планах Сальвадора. Гази отправляет Сельджан к шейху Эдебали просить руки Балы-хатун. По дороге к Самсе между Османом и Сальвадором зачинается сражение, а Софья тем временем прибывает в племя Кайи.



Каким будет исход ожесточенного побоища между Османом и Сальвадором, узнаем в 19 серии проекта «Основание: Осман». Сериал на русском языке онлайн уже доступен для просмотра только на Wink!

