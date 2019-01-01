Основание: Осман. Сезон 1. Серия 32
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
32-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

О сериале

Бамсы-бею докладывают, что Сальвадор предал племя, а Осману удается сбежать с золотом. Сальвадор раскрывает свой план Софье. Монголы нападают на Ени Пазар, после чего устремляются в Кайи. По прибытии в племя орда сообщает, что скоро наместникам предстоит неприятная встреча с монгольским главарем.

Смотрите 32 серию исторической драмы «Основание: Осман» в хорошем качестве онлайн на Wink и узнайте, насколько серьезной угрозой станет для племени монгольская орда!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»