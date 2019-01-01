Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Бамсы-бею докладывают, что Сальвадор предал племя, а Осману удается сбежать с золотом. Сальвадор раскрывает свой план Софье. Монголы нападают на Ени Пазар, после чего устремляются в Кайи. По прибытии в племя орда сообщает, что скоро наместникам предстоит неприятная встреча с монгольским главарем.



Смотрите 32 серию исторической драмы «Основание: Осман» в хорошем качестве онлайн на Wink и узнайте, насколько серьезной угрозой станет для племени монгольская орда!

