Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Болгай прерывает сражение ради переговоров с Османом, который уверяет, что привез ему заповеди Чингизхана. Между двумя народами заключается мирный пакт о ненападении на условиях Османа. Конур спустя долгие годы находит потерянного брата в стане монголов.



