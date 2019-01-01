Основание: Осман. Сезон 1. Серия 37
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
37-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

О сериале

Болгай прерывает сражение ради переговоров с Османом, который уверяет, что привез ему заповеди Чингизхана. Между двумя народами заключается мирный пакт о ненападении на условиях Османа. Конур спустя долгие годы находит потерянного брата в стане монголов.

Каким образом Осман-бею удалось прийти к соглашению с Болгаем, узнаем в 37 серии исторической драмы «Основание: Осман». Сериал на русском языке доступен на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»