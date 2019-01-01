Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 74
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Перед казнью Алишера к Осману наведываются гонцы Гайхату и передают его волю — помиловать бея. Софья расправляется с солдатами императора. На почве предательства Алишера Айгуль впадает в безумие. В Кайи прибывает первая жена Дюндара Хазал-хатун.

Пойдет ли Осман наперекор Гайхату, узнаем в 74 серии приключенческого боевика «Основание: Осман». Сериал на русском языке доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы и в высоком разрешении!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

