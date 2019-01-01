Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн

Перед казнью Алишера к Осману наведываются гонцы Гайхату и передают его волю — помиловать бея. Софья расправляется с солдатами императора. На почве предательства Алишера Айгуль впадает в безумие. В Кайи прибывает первая жена Дюндара Хазал-хатун.



