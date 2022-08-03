Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Сальвадор со своими воинами выискивает Османа и в процессе прячет в лесу для Бамсы-бея записку. Гази выслеживает настоящую византийскую принцессу и перебивает монгольских стражников. Туран с Адельфу капитулирует в Кайи. Неожиданно Османа окружают люди Балгая и отводят к нему на аудиенцию.



