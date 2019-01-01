Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Осман сообщает Дюндар-бею, что Алишер за одно с Софьей, и вскоре Алишер арестовывает Османа за убийство Колоноза. Бамсы-бей переманивает Сальвадора на свою сторону, а Гази пытается доказать Алишеру злодеяния Софьи. Ночью на Ени Пазар нападают и убивают нескольких людей.



