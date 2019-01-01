Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон52-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Раскрывается правда об истинных намерениях Сальвадора и его преданности Осману. Алишер передает Софье письмо от Гайхату, в котором сказано, что она должна отдать реликвии. Аксакалы сообщают Осману, что монголы планируют воссоединиться с византийцами, после чего тюркам может прийти конец. Алишер предлагает Кайи сформировать коалицию против Балгая.
Согласится ли племя на условия Алишера и какая судьба ожидает Зехре и Айгуль, узнаем в 52 серии драмы «Основание: Осман». Сериал доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы уже сейчас!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай