Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

2019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический

Раскрывается правда об истинных намерениях Сальвадора и его преданности Осману. Алишер передает Софье письмо от Гайхату, в котором сказано, что она должна отдать реликвии. Аксакалы сообщают Осману, что монголы планируют воссоединиться с византийцами, после чего тюркам может прийти конец. Алишер предлагает Кайи сформировать коалицию против Балгая.

Согласится ли племя на условия Алишера и какая судьба ожидает Зехре и Айгуль, узнаем в 52 серии драмы «Основание: Осман». Сериал доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы уже сейчас!

