Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

О сериале

Софья с Янисом планируют заручиться поддержкой Алишера, а Дюндар-бей не скрывает своей радости, узнав, что Эдебали отказал Осману. Батуру поручают напасть на караван с припасами, снабжающий крепость. Бала-хатун отвергает Османа на глазах у отца.

Какую игру затеяла Софья и почему Бала охладела к Осману? Узнаете, посмотрев 24 эпизод 1 сезона сериала «Основание: Осман».

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

