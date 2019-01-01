Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Софья с Янисом планируют заручиться поддержкой Алишера, а Дюндар-бей не скрывает своей радости, узнав, что Эдебали отказал Осману. Батуру поручают напасть на караван с припасами, снабжающий крепость. Бала-хатун отвергает Османа на глазах у отца.



Какую игру затеяла Софья и почему Бала охладела к Осману?


