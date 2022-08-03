Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 75
Основание: Осман
1-й сезон
75-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Софья возвращается в крепость и отправляет Сальвадора к Осману для заключения союза с Кайи. Осман грубо ставит Хазал-хатун на место. Балгай возвращается под крыло Гайхату, а затем отправляет Джеркутая совершить покушение на Гази.

Как прибытие Хазал-хатун скажется на племени и какую подлость Софья готовит для Айгуль, узнаем в 75 серии драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал онлайн доступен для просмотра на Wink без рекламы и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

