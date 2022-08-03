Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн

Шейху Эдебали удается вытащить стрелу из Османа. Тем временем Алишер предлагает Гюндузу встретиться ради проведения мирных переговоров, а Балгай заручается поддержкой монгольских командиров. Осман видит во сне священный знак и рассказывает об этом шейху, вследствие чего Эдебали благословляет брак между ним и Балой-хатун.



