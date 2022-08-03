Алишер отправляет Дюндара с семьей в племя и велит тому выкрасть принцессу. Хелена передает прибывшему в крепость Конгару заповеди. Люди Османа выслеживают гонца Алишера, который направляется в Конию. Аксакалы дают Гази новое задание — выяснить, кого монахи хотят посадить на византийский престол.



Что случится с гонцом Алишера и какие планы Зехре имеет на принцессу Адельфу, узнаем в 57 эпизоде сериала «Основание: Осман». Смотреть онлайн в хорошем качестве все серии можно на Wink без рекламы!

