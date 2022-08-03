Основание: Осман. Сезон 1. Серия 57
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Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
57-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик18+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн

О сериале

Алишер отправляет Дюндара с семьей в племя и велит тому выкрасть принцессу. Хелена передает прибывшему в крепость Конгару заповеди. Люди Османа выслеживают гонца Алишера, который направляется в Конию. Аксакалы дают Гази новое задание — выяснить, кого монахи хотят посадить на византийский престол.

Что случится с гонцом Алишера и какие планы Зехре имеет на принцессу Адельфу, узнаем в 57 эпизоде сериала «Основание: Осман». Смотреть онлайн в хорошем качестве все серии можно на Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»