Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 78 смотреть онлайн

Основание: Осман
1-й сезон
78-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Над Конгаром колдует шаман Балгая, чтобы одурманить его и сделать посланником смерти Османа. Отравленный Сальвадор приезжает в Кайи. Осман встречает Конгара и со своим войском отправляется к Софье. В это же время пропадает Айгуль.

Сможет ли Конгар противостоять шаманскому дурману и выживет ли Сальвадор, узнаем в 78 эпизоде сериала «Основание: Осман». Русская озвучка и высокое качество серий уже ждут вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

