Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 78 смотреть онлайн

Над Конгаром колдует шаман Балгая, чтобы одурманить его и сделать посланником смерти Османа. Отравленный Сальвадор приезжает в Кайи. Осман встречает Конгара и со своим войском отправляется к Софье. В это же время пропадает Айгуль.



Сможет ли Конгар противостоять шаманскому дурману и выживет ли Сальвадор, узнаем в 78 эпизоде сериала «Основание: Осман».


