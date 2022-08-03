Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

Дюндар-бей в бегах наталкивается на Балгая и просит у него помощи в поисках сына. После отказа Батура выдать местоположение Балы-хатун Алишер выходит из себя и душит его. Гюктук сбегает из заключения, а разъяренный при виде перебитых воинов Балгай собирает людей для покушения на Османа.



