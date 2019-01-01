Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сальвадор приводит в крепость Яниса со стрелой в груди. Бала-хатун сообщает отцу о желании Османа связать с ней жизнь, а Айгюль ставит Гази в известность об их помолвке с Алишером. Сельджан приходит к Эдебали и просит его благословения на брак, а Осману поступает предложение похитить Балу.



