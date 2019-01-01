Основание: Осман. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
23-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

О сериале

Сальвадор приводит в крепость Яниса со стрелой в груди. Бала-хатун сообщает отцу о желании Османа связать с ней жизнь, а Айгюль ставит Гази в известность об их помолвке с Алишером. Сельджан приходит к Эдебали и просит его благословения на брак, а Осману поступает предложение похитить Балу.

Какой ответ Сельджан услышит от Эдебали, узнаем в 23 серии. Смотреть сериал «Основание: Осман» в хорошем качестве можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»