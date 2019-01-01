Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 47
Основание: Осман
1-й сезон
47-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+

Пока Джеркутай пытает Гюндуза, Османа с войском окружают монголы и берут их в плен. Янис встречается с Балгаем, чтобы обсудить ситуацию с Софьей. Дюндар-бей и Батур прибывают в лагерь, в котором им организовывают засаду. Конур ухаживает за Гюктуком и дает ему обещание заботиться о нем во что бы то ни стало.

Как Осман обхитрит Джеркутая и во что выльется засада Дюндар-бея, узнаем в 47 серии боевика «Основание: Осман».

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

