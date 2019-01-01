Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

Пока Джеркутай пытает Гюндуза, Османа с войском окружают монголы и берут их в плен. Янис встречается с Балгаем, чтобы обсудить ситуацию с Софьей. Дюндар-бей и Батур прибывают в лагерь, в котором им организовывают засаду. Конур ухаживает за Гюктуком и дает ему обещание заботиться о нем во что бы то ни стало.



Как Осман обхитрит Джеркутая и во что выльется засада Дюндар-бея, узнаем в 47 серии боевика «Основание: Осман».


