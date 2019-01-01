Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн

Осман соглашается на союз с Софьей, но параллельно выдвигает ей три обязательных условия. Чтобы Дюндар снова стал беем, Зехре идет на фатальный обман и планирует сорвать свадьбу. Гектук догоняет Джеркутая, но сам оказывается в ловушке нукеров.



Смотрите 76 серию турецкого сериала «Основание: Осман» онлайн на Wink и узнайте, какую масштабную интригу плетет Софья!

