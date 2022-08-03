Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 51
Основание: Осман
1-й сезон
51-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Зехре признается Сельджан-хатун, что упрашивала Балгая дать ей возможность похоронить сына. На совете в Кайи голоса разделяются между Османом и Гюндузом. Гази дает слово отомстить за смерть Батура. Бала планирует уйти из поселения, а Осман узнает, что она не сможет иметь детей. Сальвадор освобождает Софью из плена.

Кого изберут новым беем племени и кому на самом деле верен Сальвадор, узнаем в 51 серии приключенческого боевика «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

